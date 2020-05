Weil er heimlich zwei Kumpels in seiner Mundschutzmaske versteckte: Mann muss 350 Euro Bußgeld zahlen

Weil er sich trotz Kontaktverbotes mit zwei Freunden traf, musste ein Mann in Regensburg 350 Euro Bußgeld bezahlen. Wie die Polizei mitteilte, habe der 23-Jährige versucht, seine zwei Kumpels unter seiner Mundschutzmaske zu verstecken. Einem Passanten fiel jedoch die deutlich sichtbare Wölbung hinter der Maske auf und verständigte das Ordnungsamt. „Der Mann wollte sich noch rauszureden, doch da sahen wir bereits einen Arm unter seinem Mundschutz heraushängen“, so ein Beamter. Die drei Männer zeigten sich anschließend einsichtig und versprachen, sich künftig an das Kontaktverbot halten zu wollen. (EZ)

