„Ständige Verschiebung nur noch peinlich“: BER-Betreiber fordern schnelle Fertigstellung der Tracing-App für Coronavirus

Ursprünglich sollte die versprochene Tracing-App für das Coronavirus bereits im April in Deutschland erscheinen, doch aufgrund immer neuer Bedenken in Bezug auf den Datenschutz musste Gesundsheitsminister Jens Spahn die offzielle Einführung mehrfach verschieben. Nun äußerten sich die Betreiber des BER zu dem permanenten Aufschub. Dieser sei „peinlich und nicht mehr zu rechtfertigen“, heißt es in einem kurzen Kommentar. So könne man nicht mit den Bürgern und Steuergeldern umgehen. Man erwarte, dass der neue geplante Termin Mitte Mai nun auch eingehalten werde. (EZ)

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 18/2020 ««