Um Menschen Gefühl der Normalität zu vermitteln: BER-Eröffnung aus Prinzip um weitere drei Jahre verschoben

Berlin (EZ) | In Zeiten der Corona-Pandemie sehnen sich die Menschen nach Normalität und alten Gewohnheiten. Aus diesem Grunde hat die Bundesregierung beschlossen, die geplante BER-Eröffnung am 31. Oktober um weitere drei Jahre zu verschieben.

„Wir haben uns in Abstimmung mit der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH dazu entschieden, die bereits mehrfach verschobene Fertigstellung des BER um weitere drei Jahre nach hinten zu verschieben, um zumindest einen kleinen Teil der Normalität wieder herzustellen in diesen schwierigen Zeiten“, heißt es in einer kurzen Stellungnahme der Bundesregierung.

Man habe festgestellt, dass die Mehrheit der Bürger sehr irritiert und überfordert auf die immer konkreteren Eröffnungspläne am 31. Oktober dieses Jahres reagierten. Dies passe jedoch nicht zur aktuellen Lage, in der alles anders ist als das, was man gewohnt sei.

„Wir befürchten, dass die psychischen Krankheiten stark zunehmen, wenn der BER tatsächlich am 31. Oktober seinen Betrieb aufnehmen würde. Das können und wollen wir nicht verantworten.“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller stimmte den Plänen der Regierung zu und sagte, man arbeite bereits daran, einen Terminal komplett wieder abzureißen, um kurz darauf mit dem Wiederaufbau zu beginnen.

„Wir freuen uns, wenn wir den Flughafen am 31. Juli 2023 feierlich eröffnen dürfen“, so Müller.

