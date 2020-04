Lockerungen: Gottesdienste außer sonntags wieder erlaubt

Die Lockerungsorgien gehen weiter: in allen Bundesländern sind Gottesdienste ab sofort wieder erlaubt. Von den harten Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie eingeführt wurden, bleibt kaum etwas übrig. „Lediglich eine kleine Einschränkung wird bleiben, um den Besucherstrom zu steuern“, sagt Kanzleramtsminister Helge Braun. „Wir erlauben die Abhaltung von Gottesdiensten in christlichen Kirchen an jedem Wochentag außer an Sonntagen.“ Für andere Religionsgemeinschaften gelten die Regelungen entsprechend ebenso. (EZ)

