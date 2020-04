Demonstranten erhalten von Polizei Lob und Anzeige, weil sie vermummt waren

Weil sich 15 Demonstranten in Freiburg an die derzeit geltenden Empfehlungen gehalten haben und einen Mund-Nasen-Schutz trugen, wurden sie von Polizeibeamten gelobt. „Ein leuchtendes Beispiel, dass die Pandemie uns alle angeht und dass jeder seinen Beitrag leisten kann“, so die Polizei. Weil sie sich allerdings nicht an das geltende Vermummungsverbot bei Demonstrationen gehalten haben, erhielten die Teilnehmer zudem eine Anzeige. „Auch in Zeiten der Pandemie gelten selbstverständlich die Gesetze“, so die Polizei. (EZ)

