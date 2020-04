Wegen falscher Corona-Informationen: USA stoppen Zahlungen an Trump

Weil er sie angeblich falsch über die Corona-Pandemie informiert haben soll, haben die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Zahlungen an Donald Trump eingestellt. Ihm wird schon seit Monaten vorgeworfen, irreführende Fake News über die Gefährlichkeit und Verbreitungswege des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitet zu haben und damit viele Menschen in Gefahr gebracht zu haben. Seinen Reden und Auftritten sei es mitgeschuldet, dass mittlerweile über 700.000 Amerikaner an der durch das Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt und über 30.000 gestorben seien. Auf die jährlichen Zahlungen in Höhe von etwa 395.000 US-Dollar wird Trump nun verzichten müssen. International wurde dieses Vorgehen von niemandem kritisiert. (EZ)

