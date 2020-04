Wie Nadeln im Sturm

Sie erwachte um halb 9.



Sie lag im großen Bett und die Sonne schien durch das Dachfenster direkt in ihr Gesicht. Es würde auch heute wieder ein herrlicher Sommertag werden.

Herrlich? Ja, sicher, dachte Margot mit einem Anflug von Sarkasmus und drehte sich auf die leere Seite neben ihr. Vor nicht einmal 24 Stunden lagen sie hier noch zu zweit.

Sie erinnerte sich, wie die Jungs früher immer jeden Sonntagmorgen ins Schlafzimmer gestürmt kamen und sich zwischen ihre Eltern legten. Dann lagen sie alle zu viert im Bett und kuschelten oder schliefen zuweilen einfach noch eine Stunde gemeinsam.

Dieses Ritual endete dann aber vor einigen Jahren. Jakob war mittlerweile 16 und steckte mitten in der Pubertät. Lukas kam mit seinen 9 Jahren zwar noch immer ab und zu ins elterliche Bett gekrabbelt, aber auch das wurde in letzter Zeit weniger.

Merkte er, dass etwas anders war?

Margot stand auf, ging in die Küche und kochte sich einen Kaffee. Sie hörte, wie im Wohnzimmer der Fernseher lief. Lukas! Wie oft hatte sie ihm gesagt, dass vor zehn Uhr der Fernseher aus bleibt.

Oben hörte sie Schritte. Jakob war also auch bereits wach.

Na, dann ruf mal deine Schützlinge zusammen und erkläre ihnen, wie der Papa sich klammheimlich aus dem Staub gemacht hat…

Plötzlich spürte sie, wie sich ihr Magen zusammenzog. Wie sollte sie ihren Kindern die Trennung erklären? Sie hatte doch selbst noch keine Erklärung für sich gefunden?

Wie sollte sie sich als starke, tapfere Mutter präsentieren, wo ihr mehr als Elend zumute war?

Danke Dieter! Vielen Dank auch!

Um 10 Uhr saßen sie am Frühstückstisch. Jakob beschwerte sich gerade einmal mehr über Frau Diezen, seine Mathelehrerin, und darüber, wie sie ihm eine Strafarbeit aufgebrummt hat, nur weil er ganz kurz an seinem Handy herumgespielt hatte, als Lukas plötzlich fragte: »Schläft Papi noch?«

Nun war die Situation also gekommen.

Margots Magen verkrampfte sich erneut.

»Nein, mein Schatz, Papi schläft nicht mehr.«

»Wo ist er dann? Hat er keinen Hunger?«

»Wahrscheinlich ist er wieder im Schuppen um irgend ’nen derben Scheiß zu basteln«, sagte Lukas.

Derbe war sein neues Lieblingswort. Gefolgt von krass und endgeil.

»Nein«, sagte Margot, »er ist nicht im Schuppen. Euer Papi ist….«

Sie konnte es nicht. Plötzlich stieg Zorn in ihr auf. Wie konnte Dieter sie bloß mit dieser Situation alleine lassen?

Er hat die Familie doch verlassen! Also war er doch auch dafür verantwortlich, es seinen Kindern zu erklären!

Margot setzt neu an: »Hört mal zu, meine beiden Schätze: Euer Papi wird für einige Zeit nicht mehr wiederkommen. Er und ich, wir….wir brauchen ein klein wenig Abstand voneinander.«

Keiner sagte etwas.

Lukas’ Augen füllten sich mit Tränen. Jakob ergriff als erster das Wort: »Mom, was soll das? Das ist nicht komisch!«

Margot sah ihn mitleidig an.

Der große Jakob. Bloß keine Gefühle zeigen. Das wäre ja uncool.

»Nein, das ist es nicht, mein Schatz. Das ist es ganz sicher nicht.«

»Liebt Papi uns nicht mehr?«, stotterte Lukas unter Tränen.

»Aber natürlich liebt er euch noch! Wir beide lieben euch nach wie vor über alles! Es ist nur…«

Sie wurde plötzlich von der Türklingel unterbrochen.

Besuch? Um diese Zeit?