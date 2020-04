Typ, der bis vor kurzem nichts mit exponentiellem Wachstum anfangen konnte, kritisiert RKI wegen angeblich falscher Zahlen

Weil die Behörde angeblich mit falschen Zahlen operiert, hat ein Mann aus Köln, der bis vor zwei Wochen noch nicht einmal exponentielles Wachstum verstanden hat, das Robert Koch-Institut (RKI) auf Facebook stark kritisiert. Dem 38-Jährigen zufolge seien die Zahlen des RKI falsch, unaktuell und in der gegenwärtigen Krise nicht zu gebrauchen. Das verstünde jeder, so der Mann, „der sich auch nur ein bisschen mit der aktuellen Situation auseinandersetzen“ würde. Aus früheren Posts in sozialen Netzwerken geht hervor, dass der Angestellte noch am 18. März keinen Schimmer davon hatte, was unter „exponentielles Wachstum“ zu verstehen sei und dass das RKI ihm zufolge nur Panik verbreite. (EZ)

