Leserbriefe

Briefe an die Redaktion.

Zum Artikel „WEGEN HOHER QUOTEN: ARD WILL JETZT JEDEN SONNTAG EINE LETZTE FOLGE „LINDENSTRASSE“ SENDEN“ (Ausgabe 14/2020):

Ich selber bin auch nicht gerade glücklich darüber, dass die ARD nun auch den guten Fernsehkult Lindenstraße abgesetzt hat! Angeblich aus Kostengründen, welche sich durch die sogenannte C-Krise als „gute“ Ausrede vertuschen lassen kann! Aber andere ARD-Serien werden doch trotz der C-Krise dennoch jeden Sonntagabend ausgestrahlt, dazu auch, wenn die schon wesentlich länger ausgestrahlt werden – zm Beispiel „Tatort“ – der TV-Kultklassiker schlechthin. Tatort, Polizeiruf 110 sowie drei Männer von K3 – ist die Horrorserie, die nach der Lindenstraße und der Tagesschau, schlichtweg alles VERDIRBT! Warum kann die Familienserie Lindenstraße bitte schön nicht 40 Jahre ausgestrahlt werden? Auch wegen der noch immer umgehenden C-Krise (dessen ganzen Namen man lieber nicht aussprechen bzw. schreiben sollte) wäre sehr wahrscheinlich nun eine mehrwöchige Drehpause der Schauspieler der Lindenstaße eingelgt werden müssen. Aber warum wird noch immer die Krimiserien Tatort, Polizeiruf 110 sowie drei Männer von K3 trotz der C-Krise dennoch jeden Sonntag ausgestrahlt? Und wenn die im letzten Jahr gedreht worden wären, wieso dann immer „Deutschland 2020“ angegeben ist? Eigentlich würde das ja normalerweise und korrekterweise heißen: Deutschland 2019! / Wir TV-Zuschauer müssen immerzu GEZ-Gebühren begleichen! – Ja, und die ARD tut das Geld in den zahlreichen Quizsendungen an die Spielkandidaten verschenken! Und wer weiß, wie viel Geld nun inzwischen während der Quizsendungen verschenkt worden ist? – Für die Lindenstraße mangelt es kläglich an Geld, aber für Quizsendungen jeglicher Art, da ist das Geld plötzlich im Überschuss! Man hätte das Geld doch LIEBER DAFÜR INVESTIETEN können, und nicht an die Quizkandidaten verschenken sollen! Rudolf E, per Mail

