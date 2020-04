Erschreckende Studie: 100 Prozent aller heute lebenden Hasen sind nicht in der Lage, Eier zu verstecken

Berlin (EZ) | Kurz vor dem Osterfest sorgt eine von der EZ-Redaktion durchgeführte Studie für Ernüchterung und Fassungslosigkeit. Wie ein Sprecher der Herausgeber bekanntgab, habe man über einen Zeitraum von einem Jahr tausende Hasen darum gebeten, gemäß der Ostertradition bunte Eier zu verstecken. Nicht einer habe die Aufgabe auch nur ansatzweise lösen können.

„Wir wollten als ernstzunehmendes Nachrichtenmagazin, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, auch unangenehme Themen zu erforschen und aufzudecken, der Frage nachgehen, wieviele der heute lebenden Hasen überhaupt noch in der Lage sind, Eier zu verstecken“, so ein Sprecher der EZ-Chefredaktion. Immerhin habe sich der Hase über Jahrhunderte hinweg dank des Osterfestes den Ruf erworben, ein großartiger Verstecker zu sein, der es versteht, Eier und Süßigkeiten geschickt so im Garten oder Haus zu platzieren, dass vor allem Kinder sie nur schwer finden können.

Ausgewählte und tierfreundliche EZ-Redakteure haben daraufhin insgesamt rund 15.000 Hasen über einen Zeitraum von einem Jahr getestet und sie gebeten, Eier (überwiegend gekocht) zu verstecken. Dabei habe man gezielt darauf geachtet, Hasen aus den unterschiedlichsten Schichten heranzuziehen. „Wir waren in Tierheimen, in Zoos, bei Privathaushalten, aber auch in der freien Natur unterwegs und haben die Versuche durchgeführt“, so der Sprecher weiter.

Die Ergebnisse seien erschreckend gewesen. „Nicht eines der Probanden nahm sich des Eies überhaupt auch nur an, geschweige denn versteckte es. Stattdessen beäugten sie es oft nur minutenlang und drehten ohne Ei wieder um.“

Man habe bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass es sicher einige Hasen gäbe, die die Fähigkeit, Eier zu verstecken im Laufe der Jahre verloren hätten. „Aber dass wir hier tatsächlich bei 100 Prozent liegen, ist ein Skandal und ein wahres Armutszeugnis für die Hasen.“

Doch trotz aller Frustration, die nächste Studie steht bereits in ihren Startlöchern: nächste Woche wollen insgesamt zehn EZ-Redakteure testen, ob sie in der Lage sind, drei Tage nach ihrem Ableben wieder aufzuerstehen.

(BSCH/Foto: © Superbass / CC-BY-SA-4.0)

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 15/2020 ««