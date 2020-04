Endlich erste Lockerungen: Markus Söder wird nicht mehr täglich zum Volk sprechen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erste zaghafte Lockerungen angekündigt, um die gegenwärtige Krise für die Bevölkerung erträglicher zu machen. „Nach Ostern werde ich mich nicht mehr täglich zu Corona äußern“, stellte er in Aussicht. „Voraussetzung ist, dass die Menschen sich weiterhin umsichtig verhalten, den Mindestabstand zueinander einhalten und sich regelmäßig die Hände waschen“, so der Ministerpräsident. Seit Beginn des Corona-Ausbruchs muss die bayerische Bevölkerung die strengsten Maßnahmen in Deutschland erdulden, darunter tägliche Ansprachen der Landesregierung. (EZ)

