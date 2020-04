Weil sie nicht so gefährdet sind: Arbeitsminister Heil will Kinderarbeit erlauben, um Wirtschaft wieder anzukurbeln

Berlin (EZ) | Mit einem raffinierten Plan will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder Fahrt aufnehmen lassen. Durch ein eilig verabschiedetes Gesetz, das Kinderarbeit erlaubt, sollen zahlreiche Geschäfte schon bald wieder eröffnen können.

„Wir wissen mittlerweile, dass das Coronavirus vor allem für ältere und vorerkrankte Menschen gefährlich werden kann“, so Heil in einer Erklärung. „Kinder dagegen sind bisher kaum betroffen.“

Deshalb sollen sie nun für all jene Arbeitnehmer einspringen, die derzeit arg gebeutelt sind, da ihr Betrieb seit Wochen geschlossen ist.

„Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, sollen Kinder zwischen 6 und 17 Jahren bis auf Weiteres in allen Branchen arbeiten dürfen, die aktuell praktisch still stehen.“

Wenn es nach dem Arbeitsminister geht, sollen schon am kommenden Montag die ersten Geschäfte wieder eröffnen können. Auch der Flugbetrieb soll aufgenommen werden, um größere Verluste bei den Fluggesellschaften zu vermeiden. „Wir sehen hier wenig Probleme, da die meisten Maschinen ohnehin mit Autopilot fliegen“, so Heil. Somit könnten auch 8-Jährige ein Flugzeug führen, während bis zu 200 weitere Kinder als zahlende Passagiere mitflögen.

Foto: Von Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, Link

