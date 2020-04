Leserbriefe

Briefe an die Redaktion.

Zum Artikel „Gute Nachrichten: Bundesregierung hebt Kontaktverbot für heute Nacht zwischen zwei und drei Uhr auf“ (Ausgabe 13/2020):

So ein Artikel ist jawohl das Letzte, was wir noch brauchen können. Was meint ihr, wie viele Leute das auch noch ernst nehmen? Ihr gehört angezeigt. Wolfgang L., per Mail

Als ich das gelesen habe das es für heute Nach für eine Stunde den Kontakt Verbot aufgehoben ist habe ich gedacht was soll der Misst für eine Stunde da ist kein Frisör usw da hat keiner was von weil die meisten Schlafen.Da soll sich Frau Merkel mal was besseres einfallen lassen Sabine L., per Mail

