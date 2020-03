Gute Nachrichten: Bundesregierung hebt Kontaktverbot für heute Nacht zwischen zwei und drei Uhr auf

Diese Meldung ist nicht mehr ganz aktuell (vom 28. März). Aber danke fürs Klicken.

Berlin (EZ) | 28. März 2020 | Nach gründlicher Absprache mit Experten und Virologen hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, die Bürger in dieser schweren Zeit zu entlasten und die strengen Ausgangsbeschränkungen für eine Stunde fallen zu lassen. Wie Angela Merkel heute aus ihrer häuslichen Quarantäne bekannt gab, ist das Kontaktverbot in der Nacht von heute auf morgen zwischen zwei und drei Uhr komplett aufgehoben.

„Wir möchten uns auf diese Weise erkenntlich zeigen und erlauben den Bürgerinnen und Bürgern, heute Nacht zwischen zwei und drei das Haus zu verlassen, Freunde zu treffen und all das zu unternehmen, was in den vergangenen Wochen gar nicht oder nur beschränkt möglich war“, so die Kanzlerin.

Auch Kneipen, Friseusalons und Restaurants dürften in dieser Zeit öffnen. „Wichtig ist bloß, dass alle um Punkt drei Uhr wieder zu Hause sind und sämtliche Läden wieder dicht machen.“

Man habe sich gut abgesichert und selbst renommierte Experten hätten ihr Okay gegeben. „Ich sehe kein Problem in dieser kurzfristigen Aufhebung“, so Virologe Christian Drosten, der selbst in dieser Zeit plant, ein einstündiges Konzert zu besuchen.

