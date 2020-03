Beugt sich dem Druck: Japan verschiebt Olympische Spiele auf April dieses Jahres

Tokio (EZ) | Es war nur eine Frage der Zeit: Nachdem der internationale Druck immer größer wurde, hat Japan nun in Absprache mit dem IOC die Olympischen Sommerspiele verschobene. Statt im Juli sollen sie nun kommenden Monat stattfinden.

„Wir sehen ein, dass es unverantwortlich ist, die Olympischen Spiele auszutragen, während zahlreiche andere Veranstaltungen aufgrund der grassierenden Corona-Epidemie weltweit ausfallen oder verschoben werden müssen“, so Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag in einer offiziellen Erklärung.

Deshalb habe er IOC-Präsident Thomas Bach darum gebeten, das Sportereignis zu verschieben. „Dieser Schritt ist einfach notwendig und alternativlos.“

Statt vom 24. Juli bis zum 9. August sollen die Spiele nun um drei Monate vorverlegt werden und zwischen dem 24. April und 9. Mai stattfinden.

„Wir denken, mit dieser Lösung können alle Athleten, aber auch die Fans sehr gut leben“, so IOC-Präsident Bach.

Er sei glücklich, dass man trotz der aktuellen Situation so schnell einen Ausweichtermin finden konnte. „Wir hatten angenommen, im April sei schon vieles terminiert, aber glücklicherweise war noch alles frei.“

Auch Japans Ministerpräsident freut sich, dass das Großereignis im eigenen Land nun sogar früher stattfinden kann als ursprünglich geplant. „Jetzt müssen die Sportler natürlich mehr trainieren, aber das schaffen sie schon“, so Shinzo Abe zuversichtlich.

»» Seite 3: BRINGEN SEUCHEN INS LAND: AMERIKA FÜHRT RÜCKWIRKEND AB 1492 EINREISEVERBOT FÜR EUROPÄER EIN

«« Seite 1: GUTE NACHRICHTEN: BUNDESREGIERUNG HEBT KONTAKTVERBOT FÜR HEUTE NACHT ZWISCHEN ZWEI UND DREI UHR AUF