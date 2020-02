Kleine Raupe Nimmersatt nach 51 Jahren endlich satt

Schwarzwald (EZ) | Es hat einige Jahrzehnte gedauert, doch nun ist es endlich geschehen. Die beliebte Raupe Nimmersatt ist nach über 51 Jahren vollkommen gesättigt. Bis dahin war es ein langer Weg durch zahlreiche Nahrungsmittel.

„Ich kann nicht mehr“, so die vor allem bei Kindern bekannte Raupe Nimmersatt heute Vormittag in ihrem Anwesen im Schwarzwald. 51 Jahre mussten vergehen, bis sie keinen Hunger mehr hatte.

1969 wurde der Biograph Eric Carle auf die damals zweijährige Raupe aufmerksam und beschrieb ihre Suche nach Sättigung. Doch nach fünf Tagen, in denen sie sich durch Äpfel, Birnen, Pflaumen und sonstiges Obst durchfraß, verlor er die Geduld und beendete sein Buch vorzeitig.

„Tatsächlich aber hatte ich noch ziemlich viel Hunger“, so Nimmersatt, die sich seit heute stolz „Raupe Satt“ nennt.

„Ich aß mich durch Melonen, Salat, Tomaten, Karotten, Weiß-, Rot- und Grünkohl, Paprika, Erdbeeren, Birnen, Bananen, Erbsen, Karotten – nichts. Hatte immer noch Hunger.“

Daraufhin probierte sie es mit Artischocken, Rosenkohl, Auberginen, Kartoffeln, Zucchini, Gurken, Rote Beete, Stachelbeeren – „doch davon musste ich kotzen. Also weiter mit Kirschen, Rucola, Zwetschgen, Pflaumen, Heidelbeeren. Aber Hunger hatte ich immernoch!“

Später hat Satt es sogar mit tierischen Produkten versucht: „Bratwurst, Hackbraten, Schnitzel, Steak, so was halt. Aber das war eigentlich nichts für mich. Also zurück zu Sachen wie Spinat, Avocado, Pfirsich, Granatapfel und Blumen. Ich habe damals alles mögliche probiert, man war ja jung: Rosen, Tulpen, Nelken, Lilien, Pilze.“

Heute Vormittag schließlich kroch die betagte Raupe über ein kleines Kleeblatt. „Ich dachte mir, ach, warum nicht, und biss hinein. Und da war es plötzlich: dieses wohlige Gefühl der absoluten Sättigung.“

Nun will sich Satt zur Verpuppung zurückziehen. „Ich bin einige Jahre drüber, es wird allerhöchste Zeit“, so die 51-Jährige lachend.

(BSCH/Foto: EZ Media Service)

Erstmals veröffentlichgt am 13.02.2015