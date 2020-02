Trauer um Georg Selfie: Erfinder des Selfies gestorben

Köln (EZ) | Der Erfinder des berühmten Selfies, Georg Selfie, ist gestern Abend im Alter von 66 Jahren gestorben. Millionen Fans zollen dem Rheinländer im Internet ihren Respekt mit einem Foto von sich selbst.

Georg Selfie wurde am 12. Juli 1953 in Köln geboren. Der gelernte Einzelhandelskaufmann und Hobby-Entwickler war der erste, der 1983 mit einer Polaroid-Kamera SX-70 ein Foto von sich selbst machte und dafür ein Patent anmeldete. Es gilt als das erste offizielle Selfie der Welt.

Es dauerte jedoch noch gut 20 Jahre, bis das Selfie sich auch international richtig durchsetzen konnte. Erst mit der Entwicklung der Fronkamera an Smartphones und iPhones wurden Selfies vor allem bei jungen Menschen immer beliebter. Vor einigen Jahren kamen dann die sogenannten „Selfie-Sticks“ hinzu – eine Erfindung, die ebenfalls von Georg Selfie selbst stammt. Seitdem findet man vor allem in den sozialen Netzwerken kaum noch Bilder von Landschaften oder anderen Personen, die sich weiter als zwei Meter von dem Bild entfernt befinden.

Georg Selfie selbst lebte bis zu seinem Tod zurückgezogen in einer kleinen 3-Zimmer-Wohnung in Köln. Das Geld, das er mit seiner bahnbrechenden Erfindung verdiente, war ihm nie wichtig und spendete er lieber an die „Duckface-Foundation“, einer Organisation, die das seit einigen Jahren immer häufiger auftauchende Phänomen des Duckface-Syndroms erforscht.

In einem Interview aus dem vergangenen Jahr, bedauerte Selfie seine Erfindung und nannte diese „den größten Fehler meines Lebens“. Er habe den „Narzismus der Menschen offenbar dramatisch unterschätzt.“

Selfie starb gestern Abend auf der A3 bei dem Versuch, mit Tempo 250 km/h ein Blitzer-Selfie zu schießen.

Georg Selfie hinterlässt keine Frau, keine Kinder, keine Enkel und rund 275.000 Fotos.

