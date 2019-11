Neue Whatsapp-Funktion: drei rote Haken zeigen Desinteresse des Nachrichtenempfängers an

San Francisco (EZ) | Schon wieder präsentiert WhatsApp ein neues Feature. Während bisher zwei blaue Häkchen signalisierten, dass der Empfänger die Nachricht gelesen hat, zeigen nun drei rote Haken, dass dieser keinerlei Interesse an der Nachricht hat.

„Das soll ihm vor allem die Unanehmlichkeiten ersparen, dem Absender nochmal explizit zu schreiben, dass er in Ruhe gelassen werden möchte“, so ein Sprecher des Unternehmens. Bisher habe eine Nachricht immer eine Reaktion erfordert. Das sei nun mit der neuen Funktion endlich vorbei. „Jeder unnötige Dialog kann damit im Nu und frühzeitig abgebrochen und zu einem würdigen Ende gebracht werden.“

Man sei überzeugt davon, dass die roten Häkchen zukünftig sogar häufiger auftauchen als die zwei blauen, die das Lesen der Nachricht bestätigen.

In den nächsten Monaten sollen noch weitere neue Funktionen folgen. So sollen vier violette Häkchen dann u.a. anzeigen, dass die Nachricht statt vom Empfänger von einer anderen Person gelesen wurde. „Vor allem Fremdgeher erhalten damit rechtzeitig die Gewissheit, dass der betrogene Partner über die Affäre Bescheid weiß,“ so der Sprecher.

(JPL)

Erstmals veröffentlicht am 7.11.14