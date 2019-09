„Kann sich nur noch um Stunden handeln“: Nächster „11. September“ steht unmittelbar bevor!

Berlin (EZ) | 10. September 2019 | Fachleute sind sich einig: Der Welt steht erneut ein „11. September“ bevor. Einige meinen gar, es sei nur noch eine Frage von Stunden, bis es wieder soweit ist.

Experten sagen es schon lange, nur wenige wollten es bisher wahrhaben – aber die Welt wird sich nach Mutmaßungen zahlreicher Menschen, die sich mit der Materie auskennen, schon sehr bald auf einen neuerlichen „11. September“ gefasst machen müssen.

„Die Anzeichen mehren sich“, so Dr. Julian Rufus von einer sehr, sehr wichtigen und angesehenen Universität. „Zweifellos ist es keine Frage mehr, ob wir so etwas wieder erleben werden. Sondern – wann…“, so Dr. Rufus geheimnisvoll auf Twitter.

Andere werden deutlicher. „Ich lag schon letztes Jahr damit richtig und wurde bis zuletzt ausgelacht“, sagt Marie van den Henkeen, Wissenschaftlerin an der Universität Den Haag. „Als dann tatsächlich um Mitternacht der 11. September anbrach, war das Geheule groß.“ Sie setzt darauf, dass sich die Menschen dieses Mal besser auf das Ereignis vorbereiten. „Wir reden von Stunden, die wir noch haben – nicht von Monaten oder Wochen!“

Wie schlimm dieser „11. September“ ausfallen wird, ist unstritten. „Wenn Sie mich fragen, wird das mindestens so übel ausgehen wie letzte Woche der 5. September“, warnt ein Polizist aus Wuppertal. „An dem Tag starben weltweit etwa 140.000 Menschen – etwas weniger als an einem durchschnittlichen Tag. „Das sind aber immer noch ganz viele, finde ich.“

Die meisten Experten wagen keine Prognose, wie es ausgehen wird. „Ich will lieber keine Panik verbreiten und Wahrsagerei ist nicht meine Aufgabe“, sagt ein deutscher Politiker. „Aber wir müssen der Bevölkerung die Wahrheit sagen. Wir und die Behörden wissen nur eines: Er wird kommen, der nächste ’11. September‘, und er steht unmittelbar bevor.“

(JPL/Foto: EZ Media Services)

Vor ein paar Jahren erschien schonmal ein ähnlicher Artikel.