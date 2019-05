Gute Nachrichten: Geburtsjahrgänge 2018/ 2019 werden BER-Eröffnung voraussichtlich noch miterleben

Berlin (EZ) | Kinder, die im Jahr 2018 oder im aktuellen Jahr 2019 zur Welt gekommen sind, sollen Experten zufolge die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER noch miterleben können. Bei den Jahrgängen vor 2018 sei dies nur zu zwei Prozent der Fall.

„Wir haben für unsere Berechnungen alle wahrscheinlichen Szenarien in Bezug auf BER einkalkuliert und der aktuellen durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen gegenübergestellt“, so Rainer Wolters vom Bundesamt der Statistik. „Die Chance, die Eröffnung des Flughafens zumindest in den letzten Atemzügen zu erleben, liegt für Menschen, die im letzten und in diesem Jahr geboren wurden, im Bereich der statistischen Wahrscheinlichkeit.“

Die Lebenserwartung der aktuellen Neugeborenen liegt bei 81,09 Jahren. „Für alle Jahrgänge vor 2018 sind die Chancen weitaus geringer, dass sie noch am Leben sind, wenn der Betrieb am BER startet“, so Wolters.

Entsprechend groß sind Betroffenheit und Enttäuschung bei der Bevölkerung. „Ich finde es schon ziemlich blöd, dass ich vermutlich niemals miterleben werde, wenn der neue Flughafen eröffnet“, klagt der fünfjährige Bastian aus Berlin-Wedding. Begeisterung herrscht dagegen bei seiner einjährigen Schwester Lena. „Brrrrr daba brrrr“, so die 2018 Geborene glücklich.

Das Bundesamt rät Eltern, mit dem Nachwuchs so lange wie möglich zu warten. „Damit ermöglichen Sie Ihren Kindern, Zeitzeuge eines historischen Ereignisses werden zu können. Jeder Monat später zählt.“

(JPL/Foto: „BER panel“ by Fridolin freudenfett (Peter Kuley) – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.)