„Sie werden oft völlig übersehen“ – Verkehrsminister will bunte Blitzer einführen

Berlin (EZ) | Seit Jahren ärgern sich Autofahrer über Blitzerautomaten. Grund: Sie werden oft zu spät oder gar nicht gesehen. Das hat nun auch Verkehrsminister Andreas Scheuer erkannt und deshalb beschlossen, die Geräte farbenfroher zu gestalten.



„Gerade im Frühling, wenn alles blüht, geht ein Blitzer in der Natur oft völlig unter“, so Scheuer (CSU). „Das ist schade, denn architektonisch ist ein solcher Automat durchaus nett anzusehen.“

Aus diesem Grunde hat sich die Polizei gemeinsam mit dem Verkehrs- und Innenministerium darauf geeinigt, Blitzer farbiger zu gestalten. „Es ist doch viel schöner, wenn Autofahrer schon von weitem einen orangen oder pinken Kasten erkennen, den sie trotz hohem Tempo in Ruhe bewundern können.“

„Wir hören häufig Beschwerden, dass viele diese Geräte gar nicht bemerkten, einfach, weil sie so unauffällig und oft versteckt irgendwo in der Ecke stehen. Das war nie unser Ziel“, so der Minister weiter.

Es sei auch eine Frage des Respekts gegenüber demjenigen, der die Automaten erschaffen habe. „Kein Architekt und kein Konstrukteur will erleben, wie seine Bauwerke einfach übersehen werden“, so Scheuer abschließend.

(JME/Foto: Dirk Vorderstraße – Blitzer am Dreieck Kassel-Süd A44, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31874273)

Erstmals veröffentlicht am 21.04.2016