Besserwisser erklärt jedem, dass Apple jetzt „eine Milliarde“ wert ist

Wiebaden (EZ) | 3. August 2018 | Sind denn alle blöd und nicht zur Schule gegangen? Jörg F. aus Wiesbaden muss seit gestern mal wieder jeden korrigieren und auf den Unterschied zwischen dem Englischen Wort „billion“ und der deutschen „Billion“ hinweisen. Auslöser ist die Meldung, dass Apple als erstes privatwirtschaftliches Unternehmen einen Börsenwert von einer Billion Dollar haben soll.

„Die lernen es wohl nie“, verdreht F. einmal mehr die Augen. „Dabei ist es doch gar nicht so schwer: der Amerikaner sagt ‚a billion‘ und meint damit die deutsche Milliarde. Ganz einfach.“ Seit Jahren muss F. – der nach eigenen Angaben sehr gute Englischkenntnisse besitzt, weil er US-Filme und -Serien nur im Original guckt – seine Umgebung auf den Überstzungsfehler aufmerksam machen.

Seit gestern hat er besonders viel zu tun. Denn allerorts reden Menschen nun davon, dass der Elektronikkonzern Apple mit einer Billion Dollar an der Börse gehandelt wird. „Am Abend fing es an. Seitdem muss ich meine Freunde, die ganze Netzgemeinde und fremde Menschen in der Schlange beim Bäcker praktisch ununterbrochen korrigieren.“ Denn was ihn seit langer Zeit richtig aufregt, ist die falsche Übersetzung des Wortes „Billion“.

„Das ist ein sogenannter false friend„, erklärt Jörg F. unserem Redakteur. „Nochmal: in den USA sagt man zu Milliarde billion. Das lernt man doch schon in der Schule und allerspätestens, wenn man Netflix im Original anschaut, Himmelherrgottnochmal!“ Aber F. hat schon vor Jahren aufgehört, zu glauben, dass seine Mitmenschen das irgendwann mal kapieren. „Da ist Hopfen und Malz verloren.“

Aber dieses Mal ist etwas anders als sonst. „Jetzt wollen sie mir weismachen, dass ich falsch liege!“, lacht F. „Sie sagen, ich hätte da was falsch verstanden.“ Diese Ignoranz rege ihn immer mehr auf.

Die Hauptschuld sieht er aber bei den Medien. „Die könnten ja auch mal korrekt übersetzen“, echauffiert sich F. „Da kommt man doch von selbst drauf: Ich bitte Sie, ein Unternehmen, das eine Billion Dollar wert sein soll?“

(JPL/Foto: bearbeitet; By Marcus Quigmire from Florida, USA – Appl, CC BY-SA 2.0, Link)