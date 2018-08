Tolle Idee: Polizei befüllt heute ihre Wasserwerfer mit eiskaltem Bier

Berlin (EZ) | Sollte es heute zu größeren Demonstrationen in Deutschland kommen, kann man sich freuen und sollte sofort teilnehmen: in Anbetracht der Hitze und um ihr Image aufzupolieren, befüllt die Polizei heute die Wasserwerfer mit schönem, kühlem Pils.



Den Innenministerien der Länder zufolge soll die Geste deutlich machen, dass Polizisten und Demonstranten trotz aller Differenzen keine Feinde sind. Die Idee stammt vom Bundesinnenminister: „Bei den Temperaturen, die seit Wochen herrschen, wollen wir den Menschen etwas entgegenkommen“, so Horst Seehofer. „Wer heute irgendwo in unserem Land demonstrieren geht, kann damit rechnen, hektoliterweise mit Bier beschossen zu werfen.“

Deswegen sind die Demos auch erst ab 16 Jahren zugänglich, die Polizei bittet deshalb um Nachsicht für die Personalausweiskontrollen. „Aber wer dann gegen irgendwas auf die Straßen und Plätze geht, kann sich auf eine nette Abkühlung freuen.“

Dabei werden selbstredend regionale Biervorlieben respektiert. „Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen und jeden Geschmack treffen, dafür bitte ich ebenfalls um Verständnis.“ So werde in Dortmund leckeres DAB rausgeschossen, in Hamburg delikates Holsten, in Berlin vollmundiges Sternburg und in Bremen Beck’s. In Köln bleibt es bei Wasser, das mache keinen merkbaren Unterschied; und in vielen Orten Bayerns werde man versuchen, Weizen aufzutreiben – „da verhandeln wir noch, das schäumt etwas zu sehr“, so Seehofer.

Mit dieser netten Maßnahme erhoffe man sich, dass einerseits trotz der hohen Temperaturen die Menschen mit Freude ihrem Recht auf Meinungsäußerung nachgehen, andererseits will man deutlich machen, dass auch die Sicherheitskräfte nur Menschen sind, so die Innenministerkonferenz.

(JPL/Fotos: Wasserwerfer von Concord – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31903916 // Oettinger Brauerei von Dickelbers – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42855562)

Artikel erschien erstmals am 20. Juli 2016.