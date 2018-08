Weil Kunden sich dort abkühlen können: Supermärkte erheben Eintrittsgeld

Nürnberg (EZ) | 1. August 2018 | Ein heißester Tag des Jahres folgt derzeit auf dem anderen – Deutschland stöhnt unter der Hitzeglocke. Viele Menschen verbringen deswegen mehr Zeit als nötig im Supermarkt, wo es deutlich kühler ist als draußen oder zuhause. Die ersten Ketten haben nun Eintrittsgelder eingeführt.

So erheben zum Beispiel mehrere Rewe-Filialen in Hannover seit letzter Woche einen Eintritt in Höhe von 5 Euro. „Für Familien – zwei Erwachsene, bis zu drei Kinder – gibt es eine Familienkarte“, erläutert der Filialleiter. „Die kostet 18 Euro.“

Das Angebot wird angenommen: Der Temperaturunterschied liegt bei etwa 10 Grad. „Vor allem im Bereich der Kühlprodukte ist es sehr beliebt, dort erheben wir einen Zuschlag von 3 Euro pro Person.“ Allerdings sollte man hier früh genug erscheinen, da bereits kurz nach Öffnung die besten Plätze mit Handtüchern belegt seien.

Viele andere Ketten und Supermärkte legen nach. Im ganzen Bundesgebiet wird mittlerweile Eintritt verlangt. Bisher sperren sich aber vor allem Discounter dagegen. „Der Aufwand ist nicht zu missachten“, sagt ein Sprecher von Aldi Süd. „Sie brauchen Ticketsysteme, Personal und so weiter.“ Das Unternehmen wird die Lage bei der Konkurrenz beobachten und vielleicht nachziehen.

(BSCH/Foto: bearbeitet; By dronepicr – beach Holbox island Mexico Strand, CC BY 2.0, Link)