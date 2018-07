Liveticker: So trauert die Welt um die mehr als 130 Todesopfer der Anschläge in Pakistan

Islamabad (EZ) | 13. Juli 2018 | Bei zwei Anschlägen auf Wahlkampfveranstaltungen kamen heute in Pakistan mehr als 130 Menschen ums Leben, hunderte wurden verletzt. Lesen Sie hier, wie die Welt um die Opfer trauert.

20:07 Uhr In Pakistan wird in wenigen Tagen ein neues Parlament gewählt. Schon am Dienstag wurden in Peshawar 20 Menschen bei einem Selbstmordanschlag getötet, als sie eine Wahlkampfveranstaltung besuchten. Heute kam es in der Provinz Baluchistan zu zwei verheerenden Attentaten: am Morgen wurden mindestens fünf Menschen getötet; am Nachmittag mindestens 128 (Ortszeit). Wir dokumentieren an dieser Stelle für Sie die weltweite Trauer um die Opfer.

20:18 Uhr —

20:27 Uhr —

20:32 Uhr —

20:39 Uhr Auf Twitter und Facebook ist es ruhig.

20:46 Uhr —

20:55 Uhr: Nach Stand der Dinge wird es keinen Brennpunkt in der ARD geben.

21:10 Uhr —

21:30 Uhr: Schichtwechsel! Ich gebe ab an meinen Kollegen, der nun die Abendschicht übernehmen wird.

21:30 Uhr: Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser. Mein Name ist Johannes Pleitgen, ich werde nun diesen Ticker für Sie weiterführen.

21:35 Uhr —

21:41 Uhr: Vor der Botschaft Pakistans in Berlin kommen zur Stunde Dutzende Menschen– ach nee. Doch nicht.

21:52 Uhr —

21:59 Uhr: In den sozialen Netzwerken äußern zahlreiche Nutzer ihre Trauer über die pakistanischen Todesopfer, indem sie sich demonstrativ anderen Dingen zuwenden. Herzergreifend.

22:11 Uhr —

22:17 Uhr: Nach Informationen dieser Zeitung wird das Brandenburger Tor in Berlin heute Nacht in Gedenken an die Opfer mit Licht angestrahlt, damit man es auch in der Dunkelheit sehen kann. Was für eine Geste!

22:21 Uhr —

22:30 Uhr —

22:39 Uhr —

22:47 Uhr —

22:58 Uhr —

23:00 Uhr: Laut Medienberichten soll jemand auf irgendeinem Netzwerk sein Beileid bekundet haben. Das konnte noch nicht verifiziert werden; wir bleiben an der Geschichte dran!

23:19 Uhr —

14. Juli, 00:26 Uhr: Liebe Leserinnen und Leser: wir machen jetzt Feierabend. Bis zum nächsten Terrorticker und gute Nacht!

(BSCH/JPL/Foto:Von User:Zscout370 – The drawing and the colors were based from flagspot.net., Gemeinfrei, Link)