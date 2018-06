Umfrage: Mehrheit der Deutschen will lieber WM-Sieg gegen Schweden als Einigung im Asylstreit

Berlin (EZ) | 20. Juni 2018 | Eine Umfrage der Einen Zeitung hat ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen mehr Wert auf einen Sieg des DFB-Teams am Samstag gegen Schweden legt als auf eine Einigung im Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer. Die betroffenen Parteien selbst sehen es überwiegend ganz genauso.

67 Prozent aller Deutschen sagen demnach, dass der Asylstreit sie aktuell „kein Stück interessiere“. Im Gegenteil, viele fordern von der Union, sich um „die wirklich wichtigen Dinge im Leben“ zu kümmern – und das sei das kommende Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden.

Ein Befragter in Bochum reagierte regelrecht erbost über den aktuellen Disput zwischen den Unionsparteien, den die Medien mittlerweile „Asylstreit“ nennen: „Jetzt trifft sich die Merkel mit Macron und Conte, und was macht die gegen Schweden? Hm? Genau, GAR NICHTS!“ Ein weiteres Zeichen, dass sich die „da oben“ nur noch in ihrer eigenen Welt bewegten und sich keinen „Deut um die wahren Probleme der einfachen Bevölkerung“ scherten.

Ein anderer gab zu, bis zur Umfrage noch nie etwas von einem Horst Seehofer gehört zu haben.

Auch innerhalb der Parteien ist die Meinung deutlich. Während rund 56 Prozent der CSU-Abgeordneten gestehen, dass sie im Augenblick nur wollen, dass Deutschland die Vorrunde übersteht, sind es bei der CDU sogar volle 60 Prozent. „Aber drucken Sie das bitte nicht“, so der dringende Appell einer Ministerin.

(BSCH/Foto: By Armin Linnartz, CC BY-SA 3.0 de, Link)