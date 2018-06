Um den Leuten ihren Job zu erklären: Jogi Löw besucht Werkstätten, Kneipen und Baustellen

Watutinki (EZ) | 18. Juni 2018 | Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw hat „die Schnauze voll“ von dem ganzen unqualifizierten Personal in Deutschland. Die Leute hätten keine Ahnung von ihrem Job und würden ständig falsche Entscheidungen treffen. Nach der WM in Russland wird er dem „arroganten Pack“ ihre Jobs erklären.

Er wolle noch bis zum 15. Juli in Russland bleiben und den Weltmeistertitel holen, danach treibt es Jogi Löw umgehend zurück nach Deutschland. Das gab der Bundestrainer heute in einem Online-Forum bekannt.

„Zuerst will ich ein paar Werkstätten aufsuchen und den Mechatronikern ein für allemal erklären, dass man ohne Probleme auch im Hochsommer noch mit seinen Winterreifen fahren kann“, so Löw wutgeladen. Und weiter: „Die Abende werde ich dann in Kneipen verbringen und den Gastwirten die richtige Rezeptur für einen vernünftigen White Russian beibringen.“ Man könne sich nicht vorstellen, was man teilweise für falsche und grässlich schmeckende Getränke vorgesetzt bekomme.

„Und sowas zieht sich durch so ziemlich jede Branche!“, regt Löw sich auf. In Supermärkten seien zu wenig Kassen geöffnet und das Personal wisse oftmals nicht den Unterschied zwischen Rettich und Fenchel. „Ärzte stellen falsche Diagnosen, Architekten fertigen ungenaue Bauzeichnungen an, Taxifahrer berechnen die verkehrte Route, Lagerarbeiter stapeln die Güter zu umständlich – wo man auch hinsieht, überall läuft es gewaltig schief!“

Vor kurzem, so Löw, habe er in einer Pizzeria beobachtet, dass der Pinot Grigio bei nur 13 Grad gelagert wurde. „So kann man doch keine Titel gewinnen, Herrgottnochmal!“, polterte der Bundestrainer in einem anderen Online-Forum weiter.

Nach seiner Rückkehr aus Russland werde er aber als erstes seinem örtlichen Postamt einen Besuch abstatten. „Das mit der Nachsendung hat ja ganz herrlich geklappt“, sagt er sarkastisch. „Denen werde ich mal zeigen, wie man richtig arbeitet!“

„Keiner, wirklich keiner“ wäre qualifiziert für das, was er tue. „Das regt mich tierisch auf! Ich frage mich, mit wem all diese Leute geschlafen haben, um Bauarbeiter, Kanalreiniger, Metzger oder arbeitslos zu werden!“

(BSCH/Foto: By Steindy (talk) 10:00, 27 June 2011 (UTC) – Own work, CC BY-SA 3.0, Link)

Artikel erschien erstmals so ähnlich im Juli 2014 wenige Tage vor dem Gewinn des WM-Finalspiels.