Präsident der Bananenrepublik wehrt sich gegen schlechten Ruf

Mango-City (EZ) | Der Präsident der Bananenrepublik hat genug. In einem offenen Brief an die Weltgemeinschaft beschwerte er sich nun darüber, dass sein Staat immer als Synonym für das Schlechte stehe und permanentem Hohn und Spott ausgesetzt sei.

Seit 38 Jahren regiert Hanulu Bagulu mittlerweile den Zwergstaat Bananenrepublik. In einem fünfseitigen Brief offenbarte er jetzt, dass er diese ständige Demütigung durch andere Länder nicht länger ertrage. „Lang genug habe ich geschwiegen“, so Bagulu. „Doch wir sind ein stolzes Volk und das, was wir seit Jahren über uns ergehen lassen müssen, geht so nicht mehr weiter.“

Immer wieder müsse sein Land herhalten, wenn in anderen Staaten das Rechtssystem versage und sich irgendjemand einen schlechten Scherz erlaube. „Zuletzt musste ich lesen, wie ein deutscher Politiker sich über eine rechtsextreme Partei äußerte und dabei der Name unseres Landes fiel“, so der bananenrepublikanische Präsident verärgert.

„Wir sind ein funktionierender Staat, es gibt bei uns weder Korruption noch herrscht hier totales Chaos. Seit zehn Jahren ist sogar jeder Bürger krankenversichert“, erklärt Bagulu stolz. Demnächst werde sogar über die Einführung einer gesetzlichen Rente diskutiert.

Umso mehr könne er nicht verstehen, weshalb andere Länder immer dann auf seine Bananenrepublik verweisen, wenn sie auf Missstände aufmerksam machen wollen. „Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn!“

Bagulu beendete seinen Brief mit dem Appell, sich doch zukünftig andere Staaten zu suchen, die man „veräppeln“ könne. „Es gibt doch genug Länder, in denen wirklich so gar nichts hinhaut.“ Als Beispiel nannte er die benachbarten Apfelinseln, das Schlaraffenland, Fantasien und die USA.

(JME/Foto: By MZaplotnik – Own work, CC BY-SA 3.0, Link)