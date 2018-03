Weil er ihn zum Minister macht: Trumps Arzt zweifelt nun doch an geistiger Gesundheit des Präsidenten

Washington, D.C. (EZ) | Der Arzt des Weißen Hauses, Ronny Jackson, revidiert seine Einschätzung, US-Präsident Donald Trump wäre psychisch in Ordnung. Grund ist, dass Trump ihn, Jackson, überraschend zum Minister machen will.

Noch im Januar sagte Jackson in einer einstündigen Pressekonferenz, Trump wäre topfit und für das Amt des Präsidenten geeignet. Nachdem Trump nun gestern die Absetzung des gegenwärtigen Veteranenministers, David Shulkin, twitterte und er bekannt gab, seinen Leibarzt Jackson stattdessen an den Kabinettstisch zu holen, kommen dem Arzt ernsthafte Zweifel an seiner damaligen Einschätzung.

“Ich habe keinerlei Erfahrung als Minister oder in irgendeiner anderen verantwortlichen Regierungsposition”, sagt Dr. Jackson. “Ich habe keine Ahnung.” Da sei es ihm schleierhaft, warum Trump ihm diesen Posten antragen will.

“Vor wenigen Wochen habe ich den Präsidenten untersucht. Dabei muss ich mich gehörig getäuscht haben, was seine geistige Gesundheit angeht.” Er werde Trump nun noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. “Nach diesen vielen offenbar aus kurzfristigen Launen heraus motivierten Entlassungen in den letzten Tagen hatte ich schon ungute Gefühle”, gibt er zu. Die wurden nun durch seine eigene Nominierung verstärkt.

(JPL/Foto: By Pete Souza – Official White House Photo, Public Domain, Link)