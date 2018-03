Weil das Wetter scheiße wird: Regierung verlegt Ostern auf Ende Mai

Berlin (EZ) | Das Osterwochenende droht in Regen und ungemütlichem Wind zu versinken. Deshalb wird es auf einen Zeitpunkt verschoben, der etwas bessere Umstände erwarten lässt.



“Ja, es sieht halt schon ziemlich kacke aus”, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier, von dem die Idee stammt. “Wir rechnen deutschlandweit mit Regen, Wind, Kälte. Das ist nicht das Ostern, das wir uns erhofft haben und das die Bevölkerung erwartet.”

In der Tat: Der Deutsche Wetterdienst schlägt Alarm. “Scheißwetter im Norden, im Osten, im Westen und im Süden”, so fasst jemand, der Ahnung davon hat, die Lage zusammen. “Außerdem Temperaturen, die gefühlt als unter 5 Grad durchgehen.” Allein am Bodensee sei mit etwas weniger beschissenem Wetter zu rechnen. “Aber es nützt nichts: Für die nächsten Tage werden wir vom DWD Warnungen rausgeben. So ein Asi-Wetter kann keiner gebrauchen.”

Kurzentschlossen verlegt die Regierung also nun Ostern auf das letzte Maiwochenende. “Da können wir zumindest davon ausgehen, dass es nicht so schweinekalt sein wird”, sagt Altmaier. Allerdings bringt die Verschiebung auch große logistische Herausforderungen mit sich.

Viele Menschen haben bereits die freien Tage verplant beziehungsweise freuen sich auf die Feiertage, um auszuschlafen. “Aber es nützt nichts: im Sinne eines schönen, würdigen Osterfestes müssen wir alle nun Opfer bringen”, sagt Altmaier. Nun werden die bereits laufenden Osterferien rückgängig gemacht und die Schüler und Lehrer zurück in die Schulen gerufen, Kalender werden neu gedruckt, Arbeitnehmer stornieren ihre Reisen und der Einzelhandel muss nun dafür sorgen, dass die Osterprodukte noch sechs Wochen länger im Sortiment bleiben.

(BSCH/Foto: By Bild von Michael Hoffmann, DE-73669 Lichtenwald (Micha es at German Wikipedia) – http://www.wetterbilder.com, Archiv Michael Hoffmann, CC BY 3.0 de, Link)

Dieser Artikel erschien zuerst zu Ostern 2016.