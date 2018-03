“Ob er mir bei Horst helfen kann?” – Merkel bittet Trump um fachlichen Entlassungsrat

Washington, D.C. / Berlin (EZ) | 24. März 2018 | Regelmäßig entledigt sich der US-Präsident nerviger Mitarbeiter und Kabinettsmitglieder. Mit Blick auf Jens Spahn und Horst Seehofer bittet Bundeskanzlerin Merkel ihn nun um seine Expertise.

Erst wenige Tage ist die neue Große Koalition im Amt, schon merkt die deutsche Regierungschefin, dass einige Minister ihr viele Nerven kosten werden. Deshalb hat sie den amerikanischen Präsidenten Donald Trump in privaten Twitternachrichten um seinen Rat gefragt, wie auch sie sich von Mitgliedern ihrer Regierung trennen kann.

Aus dem Umfeld der Kanzlerin heißt es, Merkel sei tief beeindruckt von Trumps Umgang mit unliebsamen Kollegen. “Die Aussicht, sich nun noch jahrelang mit den Nervtröten Horst Seehofer und Jens Spahn abzuquälen, hat sie dazu gebracht, sich einen Account auf Twitter zuzulegen”, sagt eine Mitarbeiterin des Kanzleramts. “Damit hat sie auch endlich einen direkten Draht zu Donald Trump.”

Merkel ist zwar im Umgang mit unliebsamen Mitarbeitern leidgeprüft, möchte sich aber nun ihre vierte Amtszeit nicht völlig verderben lassen. “Ein bisschen Freude an der Regierungsarbeit will sie sich schon noch bewahren”, sagt ein ehemaliger Kanzleramtsminister, der nun ein unwichtigeres Ressort leitet. “Und da sieht es nunmal so aus, als würden Horst Seehofer und Jens Spahn ihr gehörig in die Suppe spucken.”

Bisher habe sie vieles ertragen. Donald Trump soll ihr nun Tipps geben, wie Seehofer und Spahn möglichst geräuschvoll, gedemütigt und für immer verbraten aus der Regierung fliegen, sodass “sie nie mehr irgendwo einen Job finden.”

Und in diesen Sachen hat Donald Trump immer wieder bestätigt, dass er sowas sehr gut kann. Merkels Mann Joachim Sauer soll ihr den Hinweis gegeben haben, sich mal bei Trump zu melden, weil er das ständige Genörgel daheim über Seehofer und Spahn nicht mehr hören wolle.

(JPL/ Foto: By The White House – YouTube : Joint Press Conference, Public Domain, Link)