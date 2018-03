Entlassungswelle geht weiter: Donald Trump feuert First Lady

Washington, D.C. (EZ) | Es kehrt einfach keine Ruhe ins Weiße Haus ein: Nachdem Präsident Trump jüngst seinen Außenminister und den Nationalen Sicherheitsberater entlassen hat, folgte mit der Demission der First Lady Melania heute ein neuer Tiefpunkt.

Seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 hat der US-Präsident schon Dutzende ranghohe Mitarbeiter gefeuert. Demnächst wird mit John Bolton der mittlerweile dritte Nationale Sicherheitsberater sein Amt antreten und im Außenministerium, dem State Department, wird mit dem ehemaligen CIA-Chef Pompeo ebenfalls ein neuer Amtsinhaber einziehen. Nun erwischt es die bislang höchste Regierungsebene: Melania Trump wird ihren Posten als First Lady der Vereinigten Staaten räumen müssen.

Schon länger wurde kolportiert, Donald Trump sei mit der derzeitigen Präsidentengattin unzufrieden. Mehrmals widersprachen sich die beiden öffentlich – zuletzt, als es nach der Schießerei in einer Schule in Florida um schärfere Waffengesetze ging. Der Präsident soll außerdem enttäuscht von der Amtsführung der First Lady gewesen sein.

Aus den Fluren des Weißen Hauses wurde immer wieder durchgestochen, dass es vermehrt handfeste Streitereien zwischen den Trumps gegeben habe. Insider berichten, dass sie sich seit längerem aus dem Wege gingen und in der Öffentlichkeit nur noch vorgaben, ein vertrautes und respektvolles Team zu sein.

Nun also der Rausschmiss. Mit Melania trifft es nun erstmals eine Person aus dem allerengsten Kreise – nicht einmal der gestern geschasste Sicherheitsberater H.R. McMaster übernachtete im Amstsitz des Präsidenten. Jetzt sind nur noch sehr wenige Menschen übrig, die seit Amstantritt an der Seite Trumps arbeiten. Experten zählen schon längst auch Jared Kushner und Ivanka Trump an. Über deren Anwesenheit soll Trump ebenfalls schon seit vielen Monaten schwer unzufrieden sein.

