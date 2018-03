Wegen Datenskandal: 2,13 Milliarden Facebooknutzer demonstrieren heute vor der Facebookzentrale

Menlo Park, Kalifornien (EZ) | 22. März 2018 | Im Skandal um den Datenmissbrauch bei Facebook reagieren nun auch erstmals die betroffenen Opfer. Für heute sind gigantische Demonstrationszüge vor der Facebookzentrale in Kalifornien angekündigt. Mehr als zwei Milliarden Teilnehmer werden erwartet.

Bereits in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) trafen die ersten rund 500 Millionen Menschen vor dem Facebook-Hauptquartier im kalifornischen Menlo Park ein, um gegen den Datenmissbrauch zu demonstrieren. Stündlich werden es mehr.

“Wir rechnen gegen Mittag mit 2,13 Milliarden Facebooknutzern, die hier gemeinsam demonstrieren werden”, so der Organisator Stephen Blake. Der 23-Jährige Student aus Minnesota hat jedes einzelne Facebookmitglied eingeladen zu kommen, um dem Unternehmen einmal zu zeigen, was die Betroffenen von der ganzen Angelegenheit halten. “Und es haben erstaunlicherweise alle – wirklich alle – zugesagt”, so Blake begeistert.

Aus zahlreichen Ländern reisen die Menschen an. “Es ist ein ganz schön bunter Haufen vor Ort. Ob jung, ob alt, ob Inder, Chinese, Franzose oder Madagasse – alles ist hier vertreten.”

Auch Isabella aus Surinam ist beeindruckt von der Resonanz. “Ich habe mich gestern Mittag auf den Weg gemacht und kam vor einer halben Stunde hier an.” Seitdem stehe die 36-Jährige in der Schlange mit Millionen anderen Demonstranten. “Zwar kann ich das Hauptgebäude von Facebook nicht erkennen, weil das ca. zehn Kilometer entfernt am Anfang des Demonstrationszuges liegt, aber ich hörte, dass die Veranstaltung wohl schon offiziell läuft.”

Am vorläufigen Ende der Menschentraube, in Höhe des südlichen Teils von San Francisco rund 50 Kilometer von Menlo Park entfernt, nehmen auch Petra und Sven Habinger aus Detmold, gemeinsam mit ihren drei Kindern Leoni, Luca und Felix an der Demonstration teil. “Es ist ein echtes Unding, was da mit unseren Daten passiert”, so Vater Sven erbost. Alle fünf Familienmitglieder sind seit Jahren bei Facebook registriert. “Für uns stand deshalb völlig außer Frage, dass wir den Aufruf wahrnehmen und gemeinsam mit allen anderen Facebooknutzern gegen das Unternehmen demonstrieren!”

(JME/Foto: CC BY-SA 2.0, Link)