Mann, der Hartz III bezieht, will endlich auch auf IV gestuft werden

Freiburg (EZ) | Ganz Deutschland redet derzeit über Hartz IV – und vergisst dabei all diejenigen, die noch Hartz III bekommen. Immerhin: Hartz II bezieht laut Statistischem Bundesamt niemand mehr.

Nach den ungeschickten Äußerungen von Jens Spahn (CDU), seit gestern Bundesgesundheitsminister, zum Hartz-IV-Regelsatz und den damit einhergehenden Leistungen diskutiert das Land aufgeregt, ob diese von der Regierung Gerhard Schröder eingeführte Grundsicherung zum Leben reicht. Dabei kommt der Vorgänger, Hartz III, in der Debatte kaum vor.

Einer der etwa 200.000 Menschen, die diese Leistungen beziehen, ist Jürgen K. aus Freiburg. Seit vielen jahren ist er auf staatliche Leistungen angewiesen. “Verglichen mit meinem Hartz III leben die, die Hartz IV bekommen, doch wie die Könige”, sagt K. “Ich bekomme 100 Euro weniger im Monat.” Und das Amt übernimmt nur Teile der Wohnkosten.

Als Hartz IV im Jahr 2004 eingeführt wurde, hofft er, ebenfalls in den Genuss zu kommen. Bisher vergeblich. “Ich stelle jeden Monat den Antrag neu”, so K. “Aber immer wieder werde ich vertröstet.” Er ist nicht allein damit: Experten gehen davon aus, dass hierzulande etwa 200.000 Menschen widerrechtlich in Hartz III feststecken. Denn die Rechtslage ist klar: Hartz IV ist die Grundsicherung, weniger darf der Staat seinen hilfsbedürftigen Einwohnern nicht zumuten.

Dahinter steckt wahrscheinlich skandalöse Methode. “Schon als von Hartz I auf Hartz II umgestellt wurde, dauerte es Ewigkeiten, bis alle in die neue Stufe gelangten”, sagt ein Sprecher des Caritasverbandes. “Teilweise warteten die Menschen drei bis vier Jahre darauf.” Ähnlich verlief es schließlich bei der Einführung von Hartz III.

Im Jahr 2020 wird Hartz V eingeführt. Schon jetzt dürfte klar sein: reibunsglos wird die Umstellung einmal mehr nicht verlaufen, wieder wird es Abertausende Bedürftige geben, die lange auf die Heraufstufung warten müssen.

Jürgen K. hat die Hoffnung schon lange aufgegeben, zu seinem Recht zu kommen.

(JPL/Foto: By Bettenburg at German Wikipedia, CC BY-SA 2.0 de, Link)