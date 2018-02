Haushaltsüberschuss: Ehemaliger Finanzminister Schäuble erhält fetten Bonus

Berlin (EZ) | 36,6 Milliarden Euro weniger ausgegeben als eingenommen: der Überschuss von Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2017 ist sehr beachtlich. Darüber freuen darf sich vor allem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der einen satten Bonus einstreichen darf.

Denn Schäuble war bis Beginn dieser Legislatur Bundesfinanzminister und hat in dieser Funktion einen erheblichen Anteil an der guten Haushaltslage. Zwar verbucht der Bund mit 1,1 Milliarden den kleinsten Anteil am gesamten Überschuss, das aber wird Schäuble einen stolzen Batzen Geld bescheren.

Laut Bundessonderspezialfinanzordnung, die bis Oktober 2017 geheim war, stehen ihm nun zusätzlich zu seinem Gehalt immerhin 4,5 Prozenz des Überschusses zu – das sind 49,5 Millionen Euro, die jetzt steuerfrei auf seinem Konto landen werden.

Aber der Bundestagspräsident bleibt auf dem Boden. Er wird weiter sein neues Amt ausüben, lässt er ausrichten.

Schäuble ist nicht der einzige, der sich über unerwartet hohen Bonus freuen darf. Von den 36,6 Milliarden Überschuss entfallen 16,2 Milliarden auf die Länder – deren Finaninzminister können sich nun ebenfalls über schöne Boni auf ihren Konten freuen. Der Rest entfällt auf die Städte und Gemeinden, Tausende Kämmerer und Bürgermeister erhalten nun natürlich auch schöne Schecks.

Den größten Einzelbonus aber erhält der auch im Volk beliebte Wolfgang Schäuble. Sein Nachfolger im Amt – sollte es zu einer Großen Koalition kommen, wird dies vermutlich Olaf Scholz von der SPD sein – wird es etwas schwerer haben. Aber aus Scholz’ Umfeld ist zu hören, dass er den Job nicht wegen der hohen Sonderzahlungen machen würde. Das unterscheide ihn von Schäuble.

(JPL/Foto: By Tobias Koch – OTRS, CC BY-SA 3.0 de, Link)