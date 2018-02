SPIEGEL, phoenix, Guido Knopp, welt und n-tv gründen Hitler.tv

Berlin, Hamburg, Bonn, Mainz (EZ) | Die führenden Produzenten und Sender von Dokumentationen über Adolf Hitler wollen künftig zusammen arbeiten. Die Fernsehsender phoenix, welt (ehemals N24) und n-tv sowie die Produzenten Guido Knopp und der SPIEGEL-Konzern starten noch dieses Jahr den Spartenkanal Hitler.tv.

Mit Hitler.tv wird ein bislang einmaliges Projekt ins Leben gerufen: ein Fernsehsender, der sich ausschließlich mit dem Diktator Adolf Hitler auseinandersetzen wird. Der Sender wird ab April deutschlandweit frei empfangbar sein.

Geplant ist ein 24-stündiges Programm. Durch die geballte Sammlung an Dokumentationen und Filmen, über die Hitler.tv verfügen wird, muss kein Zuschauer innerhalb von fünf Monaten eine Wiederholung befürchten.

Finanziert wird der Sender über interessenbezogene Werbung. Der Kanal wird ein eigenes Sendegebäude in Berlin beziehen, in dem die etwa 120 Mitarbeiter täglich am Programm arbeiten werden. Drei Mal am Tag wird es Nachrichtensendungen geben, in denen die neuesten Erkenntnisse aus dem Bereich der Hitler-Forschung aufbereitet werden.

Ein Komplett-Programm über Adolf Hitler ist den Verantwortlichen dann offenbar doch etwas zu einseitig. Deshalb werden zwischendurch auch Dokus und Reportagen über andere Nazi-Größen wie Goebbels, Himmler und Göring gezeigt, in denen Hitler nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Hitler.tv wird über Kabel, Satellit, DVB-T 2 und Streamingdienste wie Zattoo und Magine verfügbar sein.

Was die beteiligten Sender phoenix, n-tv und welt in ihren eigenen Programmen ausstrahlen werden, wenn die Filme über Hitler auf Hitler.tv laufen sollen, ist offenbar noch nicht geklärt. Klar ist aber, dass welt und n-tv künftig wieder vermehrt Nachrichten senden wollen. SPIEGEL-TV wird sich auf seine Kernkompetenz, Reportagen über Junkies an Bahnhöfen und hereingelegte Kleinanleger, konzentrieren.

(JPL/Foto: Bundesarchiv [CC-BY-SA])