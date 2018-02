Mehrheit der RTL-Zuschauer hofft, dass „Na, dieser eine da“ Dschungelkönig wird

Köln (EZ) | 2. Februar 2018 | Kurz vor dem großen Finale des Dschungelcamps morgen Abend auf RTL hat eine Umfrage ergeben, dass die Mehrheit der Zuschauer „Na, diesen einen da“ auf dem Dschungelthron sehen möchte.

Von den ursprünglichen zwölf Teilnehmern befinden sich nur noch vier im Camp. Doch für die RTL-Zuschauer ist bereits jetzt schon klar, wer morgen zum Dschungelkönig 2018 gekürt werden soll. Auf Platz eins mit 34 Prozent sehen sie „Na, diesen einen da“ vorne, dicht gefolgt von „Dings“ (31 Prozent) und „Shit, wie heißt die noch gleich?“ auf Platz drei mit 23 Prozent.

Weit abgeschlagen auf dem vierten Platz und mit lediglich 12 Prozent der Stimmen sehen die Zuschauer den Kandidaten „Noch nie zuvor gehört“.

Ob es am Ende wirklich „Na, dieser eine da“ wird, ist noch völlig offen. Bereits im vergangenen Jahr sorgte das Dschungelcamp für eine Überraschung, als wider aller Umfragen am Ende „Kennt doch keine Sau“ Sieger wurde und sich Dschungelkönig 2017 nennen durfte. Lange Zeit lag „Na, hier, ähm…“ in den Umfragen vorne.

Aus dem aktuellen Rennen um Platz Eins dagegen ist „Bitte, WER??“. Er wurde bereits gestern aus dem Camp gewählt.

(BSCH/Foto: By YanCoasterman – Own work, CC BY-SA 3.0, Link)