“Obergrenze an Deutschen erreicht”: Australien verhängt überraschend Einreiseverbot

Canberra (EZ) | Völlig überraschend hat Australien die Grenzen für Deutsche dicht gemacht. Grund sei die Einreise von rund 12 Bundesbürgern Anfang dieser Woche, die in der australischen Bevölkerung seitdem für Verstörung und Irritationen sorgen.

“Wir sind ein wirklich tolerantes und freundliches Volk, aber was wir hier seit einigen Tagen erleben müssen, geht einfach zu weit”, so Premierminister Malcolm Turnbull in einem offiziellen Statement. Demnach geht es vor allem um eine Gruppe von 12 Deutschen, die seit einigen Tagen im Land ist und durch lautes, penetrantes Verhalten sowie eine teils äußerst skurril anmutende Optik auffällt und die australische Bevölkerung verstört und verängstigt.

“Wir sind gerne bereit, Flüchtlinge aus allen Nationen bei uns aufzunehmen, aber für Deutsche ist die Obergrenze seit dieser Woche Woche erreicht!”

Zwar wurde bereits vom deutschen Botschafter versichert, dass die Gruppe schon heute “sicher in einem Randgebiet Australiens” untergebracht werde, doch das ist dem Premierminister nicht genug. Er appelliert an die Bundeskanzlerin, dafür zu sorgen, dass nie wieder ein deutscher Staatsbürger australisches Territorium betritt. Zudem will er die sofortige Ausreise der 12 Touristen veranlassen.

Die Bundesregierung signalisierte jedoch bereits, dass sie in dieser Sache nicht aktiv werde. Zwar bot sie dem Premierminister an, die zwölf Bundesbürger innerhalb der kommenden zwei, drei Wochen wieder zurück nach Deutschland zu überführen, doch betonte sie auch, bereits im nächsten sowie in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder eine begrenzte Anzahl Deutscher nach Australien zu schicken.

Die australische Regierung hat unterdessen den Ausnahmezustand ausgerufen und fordert sämtliche Einwohner auf, in ihren Häsern zu bleiben.

(JPL/Bild: Google maps)

Erstmals erschienen am 14.01.2016