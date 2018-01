Trump nach Medizin-Check stolz: „Bin der gesündeste Präsident, den die USA je hatte“

Washington (EZ) | 17. Januar 2018 | Nach Veröffentlichung des Medizin-Checks, den sich Donald Trump letzte Woche unterzog, zeigte sich der Präsident heute stolz über die Ergebnisse. Diese zeigten eines sehr deutlich. “Und zwar, dass es vor mir noch nie einen gesünderen Präsidenten der Vereinigten Staaten gegeben hat.”

Vergangenen Freitag verbachte Trump einige Stunden im Militärkrankenhaus Walter Reed Military Medical Center in Bethesda bei Washington, um sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Heute wurden die Ergebnisse präsentiert. Sein Leibarzt Ronny Jackson nannte Trumps Verfassung dabei unter anderem “körperlich und geistig überragend”.

Das sieht auch der 71-Jährige so. Kurz nach Veröffentlichung der Ergebnisse teilte Trump mit, der wohl gesündeste Präsident in der Geschichte der USA zu sein. “Vor mir hat es nie einen gesünderen gegeben”, so der 1,90 m große Präsident.

Er habe nicht nur eine staatsmännische Größe mit dazu passendem Gewicht, nein, auch sein Blutdruck sei mit einem Wert von 122 zu 74 “vor-bild-lich!”

Weiter sagte Trump: “Ich kenne natürlich nicht die exakten Werte aller meiner Vorgänger, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel Lincoln einen deutlich höheren Ruhepuls hatte als ich. Und von George Bush Junior weiß ich persönlich, dass seine Cholesterinwerte immer viel zu hoch waren.”

Fakt sei, dass kein Präsident in so sensationell guter Verfassung gewesen sei wie der aktuelle. “Selbst Obama, der vielleicht etwas mehr Sport getrieben hat als ich, war für seine Größe immer viel zu leicht. Dadurch war sein Immunsystem schwach und er fing sich wöchentlich irgendeine Erkältung ein”, so Trump weiter.

Er hoffe nun, dass sämtliche Zweifel an seiner Gesundheit ausgeräumt seien und nun auch der letzte Kritiker endlich einsehe, dass es keinen besseren, stärkeren und gesünderen US-Präsident geben könne als ihn.

