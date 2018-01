„Alternative Fakten“: Trump Beraterin Conway will Preis für Unwort des Jahres persönlich entgegennehmen

Darmstadt (EZ) | 16. Januar 2018 | Eine Jury aus Sprachwissenschaftlern hat „Alternative Fakten“ zum Unwort des Jahres 2017 gekürt. Kurz nach der Ernennung sagte die Preisträgerin, Trump-Beraterin Kellyanne Conway, dass sie die Ehrung persönlich entgegennehmen werde.

Sie sei außer sich vor Freude, dass sie eine Auszeichnung aus Deutschland erhalte, so Conway in einem Schreiben an die Jury, das der EZ vorliegt. „Ich hätte niemals erwartet, dass ich durch meinen Beruf überhaupt einmal die Chance erhalte, mit einem Preis geehrt zu werden. Und dann auch noch in einem anderen Land als die USA.“

Sie werde selbstverständlich persönlich nach Deutschland reisen und den Preis für das „Unwort“ entgegennehmen. „Bitte teilen Sie mir den genauen Termin für die Preisverleihung mit, sowie den Ort und die Zeit, die ich für meine Dankesrede zur Verfügung habe“, so die glückliche Conway weiter.

Zudem sei es im Vorfeld hilfreich zu wissen, wer die Laudatio auf sie halten werde. „Kenne ich die Person? Oder dürfte ich selbst Vorschläge bringen?“

Kellyanne Conway hat den Ausdruck “Alternative Fakten” im vergangenen Januar erstmals verwendet und es mit dieser Wortschöpfung direkt in die Geschichtsbücher geschafft. “Damit”, so die Jury in ihrer Begründung, “hat sie die ersten Monate der Amtszeit von Donald Trump entschieden geprägt.” Das sei vor ihr selten jemandem gelungen.

Sie habe zuvor noch nie von dem „Unwort des Jahres“ gehört und werde sich nun erst einmal schlau machen über ihre Vorgänger, so die Trump-Beraterin abschließend. „Vielleicht treffe ich mich noch mit einigen Preisträgern der vergangenen Jahre. Kann ja nicht schaden, sich etwas auszutauschen und Tipps zu holen.“ Sie hoffe außerdem auf eine internationale Fernsehübertragung, “damit auch meine Familie und mein Arbeitgeber zusehen können.”

(JME/Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Kellyanne Conway, CC BY-SA 2.0, Link)