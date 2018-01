Die sensationellsten Enthüllungen aus dem neuen Buch über Donald Trump!

Kommende Woche erscheint das Buch “Fire and Fury” von Michael Wolff, in dem Donald Trumps Ex-Berater Stephen Bannon aus dem Nähkästchen über den US-Präsidenten plaudert. Lesen Sie hier die schockierendsten Details.

Kann das alles wahr sein, was in Fire and Fury über Trump zu lesen ist? Schon Tage vor dem Erscheinen des Buches sorgt es für gehörigen Ärger in Washington. Der Präsident persönlich sah sich genötigt, seinen ehemaligen Chefstrategen Stephen Bannon, der dem Autoren Michael Wolff Rede und Antwort stand, zu beschimpfen: Bannon hätte den Verstand verloren und überhaupt wäre er im Weißen Haus keine große Nummer gewesen. Hier die wichtigsten Punkte, die Trump so aufregen:

Donald Trump soll inkompetent sein

Trump hat angeblich keine Ahnung von Politik

Er soll jähzornig sein und

zu unkontrollierten Ausbrüchen neigen

Er soll sehr, sehr viel Zeit auf dem Golfplatz verbringen

Mitarbeiter im Weißen Haus sollen ihn für dumm halten

Angeblich liest er nichts, nicht einmal dieses Buch

Donald Trump soll sich nicht für Details interessieren

Er soll ein Problem mit Kritik an ihm haben

Der Präsident soll Menschen aus seinem familiären Umfeld in hohe Posten gebracht haben, die nicht besonders qualifiziert sind

Er schreit und brüllt wie ein Kleinkind, wenn ihm was nicht passt

Seine Aufmerksamkeitsspanne soll sehr begrenzt sein

Trump neigt dazu, Leute und Institutionen zu beleidigen

Er soll nicht allzu viel Zeit darauf verwenden zu überlegen, was er twittert

Angeblich, so Bannon und Wolff, hat der Präsident ein sehr flexibles Verhältnis zu Fakten

Das andere Geschlecht soll Freiwild für ihn sein

Er soll einmal den Direktor des FBI entlassen haben, weil dieser Ermittlungen im Zuge von Trumps Wahlkampf nicht beenden wollte

Donald Trump soll einen rechtsextremen Ideologen zu seinem Wahlkampfleiter und später zum Chefstrategen im Weißen Haus gemacht haben

