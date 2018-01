Schon zu Lebzeiten 72 Jungfrauen: Bundeswehr soll für Soldaten attraktiver werden

Berlin (EZ) | Deutsche Soldaten bekommen künftig zu Lebzeiten 72 Jungfrauen an die Seite gestellt. Damit sollen auch kampferprobte Islamisten abgeworben werden.

Die Bundeswehr ist verzweifelt auf der Suche nach Nachwuchs. Aufwändige Werbekampagnen und eigens produzierte Webvideoserien zeigen nicht den Erfolg, den sich die Heerführung wünscht.

“Wir haben uns von anderen Organisationen, die ebenfalls mit Kampf, Waffen, Leid und Tod zu tun haben, ein paar Dinge abgeschaut”, so die geschäftsführende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. “International agierende Verbände wie al-Quaida oder al-Nusra und auch der IS schaffen es dabei, viel mehr junge und talentierte Kräfte an sich zu binden, obwohl sie weitaus schlechter bezahlen als wir. Das haben wir uns genauer angesehen.” Eine der Maßnahmen, die Bundeswehr attraktiver zu machen, wird deshalb nun sein, den Soldaten künftig 72 Jungfrauen zur Verfügung zu stellen – nach dem Vorbild der oben genannten Gruppierungen.

“In vielen Organisationen, die wie wir zum Beispiel in Afghanistan im Einsatz sind, gehört das seit Langem zum Standard”, so von der Leyen. “Mit einem großen Nachteil: erst nach dem Ableben kommen die Kämpfer in den Genuss der Jungfrauen. Und für Menschen, die sexuell anders orientiert sind, gibt es bislang kein Äquivalent.”

Die Bundeswehr hingegen denkt auch an Frauen, Homosexuelle und Menschen, die sich keiner sexuellen Norm zugehörig fühlen. “Jeder wird das bekommen, was er mag: weibliche Jungfrauen, männliche, mehrgeschlechtliche oder gemischt.”

Damit will das Verteidigungsministerium zugleich auch salafistische Extremisten abwerben. “Bei uns müssen sie nicht erst warten, bis sie auf einem Marktplatz eine Mindestzahl an Zivilisten in den Tod gerissen haben, um die Freuden der 72 Jungfrauen zu genießen.” Kurz nach Ankündigung dieser Veränderungen seien schon dutzende Bewerbungen eingegangen. V-Männer der Sicherheitsbehörden sollen zudem nun Rekrutierungsbroschüren des deutschen Militärs mit sich führen und sie gezielt in Moscheen und Kulturvereinen auslegen.

Die Bundesregierung wird zudem die Wochenarbeitszeit der Soldaten begrenzen, Mehrarbeit bezahlen und die Vereinbarkeit von Dienst und Familie verbessern.

(BSCH/ Foto: By Daniel Budde – Own work, CC BY-SA 3.0, Link)