Um Geschenke nach Bescherung direkt umtauschen zu können: Einzelhandel öffnet Heiligabend zwischen 18 und 23 Uhr

Berlin (EZ) | 20. Dezember 2017 | Nun will der Einzelhandel seine Pforten doch an Heiligabend öffnen. Allerdings nicht am Vormittag, sondern abends von 18 bis 23 Uhr. Damit soll es den Menschen ermöglicht werden, direkt nach der Bescherung ihr ungewolltes Geschenk gegen etwas Schöneres umzutauschen.

Jeder kennt das Dilemma: Er packt an Heiligabend ein Geschenk aus, das ihm nicht gefällt. Doch anstatt sofort zum nächsten Geschäft zu laufen, um es umzutauschen, muss man noch mindestens drei quälend lange Tage warten, bis die Läden wieder geöffnet haben.

Dieses Jahr soll alles anders sein. Zahlreiche Kaufhäuser werden zwischen 18 und 23 Uhr am 24. Dezember geöffnet haben. “Es war natürlich nicht so einfach, Personal zu finden, aber mit den richtigen Argumenten hat es schließlich funktioniert”, so ein Karstadt-Sprecher.

Wer nun am Heiligen Abend eine hässliche Krawatte, einen zu kleinen Pullover oder aber ein Computerspiel, das er nicht haben möchte, auspackt, kann sich direkt auf den Weg zum nächsten Kaufhaus machen und sein Geschenk gegen etwas Erfreulicheres eintauschen. “Er kann es sogar neu verpacken lassen, um es noch am selben Abend erneut unter den Weihnachtsbaum zu legen. Damit sind die Feiertage gerettet und nicht von Frust und Ärger dominiert”, so der Sprecher stolz.

(BSCH/Foto: By Kungfuman – Own work, CC BY-SA 3.0, Link)