„Kannst noch immer locker Präsident werden“: Trump tröstet Roy Moore nach Wahlschlappe in Alabama

Washington, D.C. (EZ) | 13. Dezember 2017 | Nach der bitteren Niederlage des Republikaners Roy Moore bei der Senatswahl in Alabama, die erstmals nach 25 Jahren wieder ein Demokrat gewinnen konnte, versuchte Donald Trump, den genickten Moore mit tröstenden Worten wieder aufzubauen. Dieser erfülle mit seiner Biografie die besten Voraussetzungen, nächster US-Präsident zu werden.

„Es war eine denkbar knappe Niederlage, aber Roy darf den Kopf nicht hängen lassen“, so Trump am späten Wahlabend. „Ich habe seine Vergangenheit genau studiert und er ist zu höherem berufen.“

Trump schätze den 70-Jährigen sehr. „Vor allem seine Einstellung zu Frauen imponiert mir.“ Moore erinnere Trump manchmal sogar an ihn selbst. „Wir haben offenbar vieles ähnlich gemacht in der Vergangenheit.“ Zudem sei der Republikaner aus Alabama wie der Präsident immer schon ein großartiger Reiter gewesen. „Deshalb kann ich ruhigen Gewissens sagen, dass Roy gute Chancen hat, mein Nachfolger im Amt zu werden.“

Die Voraussetzungen seien definitiv vorhanden. Nur an seiner Sprache und den Formulierungen müsse Roy noch etwas arbeiten „Manchmal sind seine Sätze zu lang und verschachtelt. So sprechen vielleicht versierte Politiker, aber doch kein Präsident der Vereinigten Staaten“, so Trump.

(JPL/Foto: Max Goldberg from USA – Trump Clive Iowa (9/13/16), CC BY 2.0, Link)