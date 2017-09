Vor den Augen einer 5-köpfigen Jury: Bundestagswahl soll nicht mehr anonym stattfinden

Berlin (EZ) | 18. September 2017 | Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik soll die Bundestagswahl kommenden Sonntag nicht mehr anonym absolviert werden. Stattdessen müssen die Bürger ihre Stimme mündlich vor einer 5-köpfigen Jury nennen und ihre Wahl begründen.

“Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass der Bürger oft etwas anderes wählt als er öffentlich zugibt”, heißt es in einer offiziellen Begründung. “Wir sind sicher, dass jemand, wenn er beobachtet wird und seine Wahl auch noch begründen muss, zweimal überlegt, wem er seine Stimme gibt.”

Aus diesem Grunde wird erstmals eine Jury die Stimme des Wählers entgegennehmen und erst nach überzeugender Argumentation akzeptieren. “Sollte das nicht funktionieren und der Wähler keine plausible Begründung für die gewählte Partei nennen können, wird die Stimme als ungültig betrachtet.”

Bei den Parteien kommt das neue Wahlprozedere überwiegend gut an. Martin Schulz sagte am Rande eines Wahlkampauftrittes, dass er noch nie viel von den geheimen Wahlkabinen gehalten habe, in die sich jeder zurückziehen könne. “Jeder Bürger, der sonst heimlich eine rechte Partei wählt, wird dies doch niemals tun, wenn er dabei beobachtet wird. Dann stimmt er doch lieber für die SPD,” so der Kanzlerkandidat.

Dass die Aufhebung der Anonymität dafür sorgen könnte, dass die Wahlbeteiligung in diesem Jahr so niedrig wie nie ausfällt, glaubt indes niemand. “Die Menschen mögen Auftritte vor einer Fachjury. Das haben diverse Castingshows in den vergangenen Jahren doch zur Genüge bewiesen”, so ein Mitarbeiter des Bundeswahlausschusses.

(JME/Foto: Marco Verch from Cologne, Germany – Wahlurne zur Bundestagswahl, CC BY 2.0, Link)