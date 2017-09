Dichte Nase, juckender Ausschlag: Unter „Wahllergie“ leidender Mann froh, wenn Bundestagswahl endlich vorbei ist

Berlin (EZ) | 5. September 2017 | Seit Wochen leidet ein Mann aus Würselen unter einer als "Wahllergie" bezeichneten Allergie-Form. Typische Symptome sind tränende Augen, Niesanfälle, eine verstopfte Nase sowie ein gemeiner juckender Ausschlag am gesamten Körper. Ärzte jedoch gaben bereits Entwarnung, dass er die Wahllergie spätestens am 25. September wieder los sein wird.

Der Mann, der unerkannt bleiben möchte, klagt über die alle vier Jahre ausbrechende Allergie. „Dieses Jahr ist es jedoch besonders schlimm, weil ich diesmal auch noch persönlich im Wahlkampf involviert bin.“, so Martin S. Die Wahllergie brach vor gut drei Monaten bei ihm aus, „doch der letzte Monat vor der Wahl ist immer der schrecklichste.“ Da kommen alle Symptome zusammen und bei jedem Wahlplakat, an dem man vorbeifährt, setze auch noch übles Herzrasen mit ein.

Ärzte kennen diese besondere Form der Allergie bereits seit Mitte der 80er Jahre. „Ein unter einer Wahllergie leidender Mensch hat nicht nur panische Angst vor Bundestagswahlen, er reagiert auch körperlich darauf“, so Dr. Bernd Tresche, bei dem S. seit Jahren in Behandlung ist. „Sobald das erste Wahlplakat aufgestellt ist, setzen die ersten Symptome ein. Dazu gehört eine dichte Nase, tränende Augen und unkontrollierte Niesanfälle.“ Besonders nervig seien jedoch die juckenden Ausschläge auf der Haut. „Sobald die Wahl gelaufen ist, verschwindet aber auch die Wahllergie unverzüglich“, so Dr. Tresche weiter.

Ein Grund mehr für S., den 25. September herbeizusehnen. „Ich muss jetzt noch knappe drei Wochen durchhalten, dann habe ich es geschafft.“ Problematisch für ihn seien die vielen öffentlichen Auftritte, die er derzeit zu absolvieren hat. „Aber dank starker Medikamente habe ich es ganz gut im Griff, sodass man mir von außen nur selten meine Wahlleergie ansieht“, so S. abschließend.

(JME/Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC-BY-SA 4.0, Link