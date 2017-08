„Größte Sonnenfinsternis, die ein Präsident je ermöglicht hat!“ – Trump extrem stolz auf gestriges Himmelsspektakel

Washington, D.C. (EZ) | 22. August 2017 | Es war DAS Ereignis in den USA. Innerhalb von 100 Minuten war am gestrigen Montag eine komplett verdunkelte Sonne über 14 US-Bundesstaaten zu sehen. Kurz darauf übernahm US-Präsident Donald Trump die Verantwortung für das Schauspiel am Himmel und erklärte, dass noch nie zuvor ein Präsident eine solch große Sonnenfinsternis ermöglicht habe.

Mehr als 200 Millionen US-Amerikaner sollen das historische Ereignis live vor Ort verfolgt haben. „Das sind fast so viele wie damals bei meiner Inauguration“, so Trump stolz.

Er habe mit der „monatelang geplanten und professionell organisierten Sonnenfinsternis“ dem amerikanischen Volk einfach mal Danke sagen wollen, dass es ihn gewählt habe und ihm seit nunmehr acht Monaten sein Vertrauen schenke. „Deshalb war es mir wichtig, euch dieses Himmelsspektakel zu schenken. Und zwar nur euch und keinem anderen!“

Das sei auch der Grund dafür gewesen, weshalb lediglich Teile der USA eine komplett verdunkelte Sonne sehen konnten und kein anderer Kontinent. „Es hat noch nie in der Geschichte der Welt solch eine große und langanhaltende Sonnenfinsternis gegeben“, erklärte Trump weiter und kündigte bereits die nächste Finsternis in sieben Jahren an: „Wenn ich in drei Jahren wiedergewählt werde, sorge ich dafür, dass am 8. April 2024 dann auch die Staaten das Himmelschauspiel miterleben dürfen, die gestern leider leer ausgehen mussten.“ Dazu sollen neben Texas und Maine auch Teile von Mexiko und Kanada zählen, die laut Trump „bis dahin in US-Besitz übergegangen sein werden!“

