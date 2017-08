„Nur ich darf andere beleidigen, ihr Schwanzlutscher!“ – Trump erklärt Scaramucci-Entlassung

Washington, D.C. (EZ) | 1. August 2017 | Nach nur zehn Tagen wurde Trumps neuer Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci bereits wieder entlassen. Als Grund nannte der US-Präsident nun die vulgären Ausfälle des 53-Jährigen und betonte, dass nur Trump persönlich das Recht habe, "alles und jeden auf das Übelste zu beleidigen!"

Als Trump vor die Presse trat, wünschte er „den verehrten Fake News Hackfressen“ zunächst einen guten Morgen. Anschließend erklärte er, weshalb er seinem erst vor zehn Tagen eingestellten neuen Kommunikationsdirektor so plötzlich wieder kündigte.

„Anthony ist ein netter Kerl und mir in vielen Dingen sehr ähnlich“, so Trump. „Aber es tauchten in den vergangenen Tagen immer häufiger Zitate auf, bei denen viele Menschen nicht sofort wussten, ob sie vom US-Präsidenten stammen oder von Mr. Scaramucci. Und da war für mich klar, dass ich mich von ihm trennen muss. Unverzüglich!“

Gemeint ist u.a. ein Interview von voriger Woche, als Scaramucci den ehemaligen Stabschef Priebus als einen „verdammten paranoiden Schizophrenen“ bezeichnete und über Trumps Chefstrategen Stephen Bannon sagte: „Ich versuche nicht, meinen eigenen Schwanz zu lutschen.“

„Er benutzt exakt mein Vokabular. Das geht mal gar nicht“, so Trump weiter. Er könne niemanden in seinem Team gebrauchen, der sich genauso rüpelhaft verhalte wie der US-Präsident. „Wenn jemand das Recht hat, andere zu beleidigen, egal ob euch Fake News Pisser, die Hillary Clinton Schlampe, die stinkenden Mexikaner-Vergewaltiger oder sonst irgendeinen Bananenficker, dann bin ich das, ihr elendigen Schwanzlutscher.“

Mit diesen Worten beendete Trump gut gelaunt die Pressekonferenz.

(JME/Foto: links: Jdarsie11 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link; rechts: By Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, Link)