Ehe für alle: Überzeugte Singles haben Angst vor der Pflicht-Ehe

Berlin (EZ) | 27. Juni 2017 | Nach der Kehrtwende von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Ehe für alle kriegen es eingefleischte Singles mit der Angst zu tun. Eine Pflicht zur Ehe lehnen sie naturgemäß ab.

„Ich hatte immer auf die Kanzlerin gebaut“, sagt Holger Wehne, Inhaber eines Skateboard-Geschäftes in Lübeck. „Ich bin eigentlich ja ganz liberal eingestellt und habe früher auch gerne mal die Grünen gewählt, aber Ehe für alle? Das geht zu weit.“ Wie er leben Hundertausende in Deutschland aus Überzeugung allein und fürchten nun die Einführung der Pflicht-Ehe.

Es sind Menschen jeden Alters, Geschlechts, Glaubens und sexueller Orientierung, die entschieden haben, sich nicht an eine andere Person zu binden. Sie alle sorgen sich nun um ihre Unabhängig, sollte die Kanzlerin und die Unionsparteien tatsächlich in der Frage einknicken.

Gestern äußerte Angela Merkel bei einer Gesprächsrunde mit der Zeitschrift Brigitte, die jahrelange Ablehnung der Ehe für alle der CDU könnte ein Ende haben – offensichtlich getrieben von den möglichen Koalitionspartnern SPD, Grüne und FDP, die in den letzten Tagen klar machten, sie würden die Ehe für alle zur Bedingung einer Regierungsbeteiligung machen.

Fassungslos schauen nun zahllose überzeugte Singles nach Berlin und hoffen, dass es doch nicht so kommen wird. „Ich lebe gerne allein, ich brauche niemanden an meiner Seite“, sagt Judith Zehlendorfer, Bloggerin aus München. „Ich hatte es mal probiert und war ein paar Monate mit einem Mann zusammen, dann auch mal mit einer Frau. Aber das ist halt nichts für mich.“ Sie versteht nicht, warum Grüne, Linke, SPD und FDP sie nicht einfach so leben lassen können, wie sie möchte.

Aber auch nicht direkt Betroffene lehnen die Idee der Ehe für alle grundsätzlich ab. Für sie ist der Einschnitt in die Grundrechte zu massiv und eines Rechtsstaates unwürdig.

(JPL/Foto: By Armin Linnartz, CC BY-SA 3.0 de, Link)