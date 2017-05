Merkel legt sich Twitter-Account zu, um endlich mit Trump auf Augenhöhe zu diskutieren

Berlin (EZ) | 30. Mai 2017 | Bisher fand die Bundeskanzlerin keinen rechten Zugang zu US-Präsident Donald Trump. Das ist nun vorbei. Wie heute bekannt wurde, hat sich Angela Merkel endlich offiziell bei Twitter angemeldet. Auf diese Weise möchte sie mit Trump nun regelmäßig kommunizieren und ihre angeschlagene Freundschaft retten.

„Die Kanzlerin hofft, dass sich die derzeitigen Spannungen, die zwischen Deutschland und den USA herrschen, damit schnell lösen werden“, so Kanzleramtssprecher Steffen Seibert heute Vormittag. Für Merkel sei Twitter noch totales Neuland und bisher folge sie auch bloß einer Person: Donald Trump. „Das wird wohl auch so bleiben.“

Geplant sei, dass sich die Bundeskanzlerin nun mehrmals am Tag für zehn bis 15 Minuten zurückzieht, um in Kontakt zum US-Präsidenten zu bleiben. „Sie will dann auf einige Tweets antworten und generell ein wenig mit Herrn Trump plaudern.“ Erwartet wird, dass sich nach wenigen Tagen eine echte Freundschaft zwischen den beiden Staatschefs entwickelt, die enger kaum sein kann. „Bisher haben sich die Zwei einfach bloß in falscher Umgebung miteinander ausgetauscht“, erklärt Seibert.

Tatsächlich sind bereits erste Erfolge zu verbuchen. So soll Merkel heute Vormittag einige Tweets von Trump „favorisiert“und retweeted haben, woraufhin Trump wiederum mit einem liebevollen „Angela is nice. Very nice.“-Tweet geantwortet haben soll.

(BSCH/Foto: By Armin Linnartz, CC BY-SA 3.0 de, Link)